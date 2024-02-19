Более 2 тысяч писем бойцам на СВО написали дети из Татарстана

Вместе с гуманитарным грузом, который собрали представители «Молодой Гвардии Единой России» совместно с народным гуманитарным движением «Zа Победу, Казань!», в зону СВО отправятся более двух тысяч детских писем.

В преддверии праздника 23 февраля дети со всех районов Татарстана написали письма защитникам Отечества, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Некоторые письма обычные, треугольные, есть письма, вырезанные и раскрашенные под самолеты. В некоторые из них даже вклеены конфеты и прочие сладости.

«Собираем гуманитарную помощь и сопровождаем такими теплыми, красивыми письмами», – отметила организатор народного гуманитарного движения «Zа победу, Казань!» Евгения Коцарь.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что татарстанское отделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с народным гуманитарным движением «Zа Победу, Казань!» собрали более полутонны гуманитарного груза для отправки в зону СВО. Сегодня груз привезли в отделение народного гуманитарного движения. Подробнее о собранной гуманитарной помощи читайте в материале: «Тыл встал на помощь передовой»: полтонны гуманитарного груза отправят из Казани на СВО.