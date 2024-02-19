«Тыл встал на помощь передовой»: полтонны гуманитарного груза отправят из Казани на СВО

Татарстанское отделение «Молодой Гвардии Единой России» совместно с народным гуманитарным движением «Zа Победу, Казань!» собрали более полутонны гуманитарного груза для отправки в зону СВО. Сегодня груз привезли в отделение народного гуманитарного движения.

«В преддверии 23 февраля мы отправляем более полутонны гуманитарной помощи нашим бойцам. Подобные акции проходят довольно часто, у нас есть штаб на Горького, 12, куда люди приносят необходимые для военнослужащих вещи», – рассказала руководитель аппарата татарстанского отделения «Молодой гвардии единой России» Элина Тухватуллина.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Помимо консервов, крупы и одежды, бойцам в зону спецоперации отправляют маскировочные сети, специальную одежду и бронежилеты. Сети плетут прямо на базе народного гуманитарного движения.

«У нас есть два плетения: "травка", сделанная под пожухлую траву и "змейка" – лично наша разработка. Она была сделана специально по запросу наших бойцов. Ни одна из вплетенных в "змейку" лент не расплетается ни при каких обстоятельствах. В случае, если сеть порвется, она так же сохранит форму. Она не горит, а тлеет, выполнена не как раньше из ветоши, а из специального материала, что делает ее гораздо легче», – рассказала организатор движения Евгения Коцарь.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Отметим, что это уже не первая отправка гуманитарной помощи, сформированной благодаря совместной работе татарстанского отделения «Молодая Гвардия Единой России» и движения «Zа Победу, Казань!». Теперь груз формируется по-особенному: кроме того, что продукты и некоторые вещи собираются по запросу бойцов, сами сети и одежда изготавливаются по просьбам и инструкциям участников СВО.

«Все началось с подразделения моего мужа, участника спецоперации с первых ее дней. После того, как о нас заговорили, люди стали массово к нам присоединяться. Так появился цех по производству маскировочных сетей. Женщины шили костюмы и балаклавы из дома», – поделилась Евгения Коцарь.

Помимо сетей, представители народного гуманитарного движения шьют для бойцов новую форму. Кроме стандартного флисового костюма, теперь в зону СВО отправляют специальный, надевающийся поверх экипировки. Широкий капюшон сделан специально таким образом, чтобы под ним было удобно носить шлем. Широкие штаны для лучшей фиксации усилены резинками в области коленей и щиколоток.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

«Сейчас мы отправляем много сетей. В особенности на большую технику, на танки», – заметила Евгения Коцарь.

И это только капля в море. Участникам спецоперации также отправляют балаклавы, снуды, шапки, пояса из овечьей шерсти, чуни (вязаные сапоги), специальные подушки и даже повязки "свой-чужой" для обозначения бойцов с разных направлений – вместо этого раньше приходилось наклеивать скотч. Все это самостоятельно шьется из российских материалов и отправляется в зону СВО.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Но самое интересное в собранном гуманитарном грузе – это более двух тысяч детских писем из 45 муниципальных районов Татарстана, адресованных нашим бойцам. Среди них есть и обычные, треугольные письма, и вырезанные, раскрашенные под самолеты. В некоторых письмах внутри вклеены конфеты и шоколадки.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

«Как в Великую Отечественную войну тыл вставал на помощь передовой, так и сейчас. Мы должно понимать, что никто кроме нас помочь не сможет. Мы рады, что сейчас помогаем не только землякам, казанцам, наших масштабов хватает, чтобы помочь и их боевым товарищам, потому что на войне все свои», – поделилась Евгения Коцарь.