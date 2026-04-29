Более 200 тыс. рублей в месяц: в Татарстане назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Самой высокооплачиваемой вакансией в Татарстане стала должность врача – акушера-гинеколога с УЗД. Таким специалистам готовы платить более 200 тыс. рублей в месяц. Об этом «Татар-информу» сообщили в сервисе по поиску работы Superjob.

Следом идут стоматологи-терапевты, которые могут рассчитывать на заработную плату более 150 тыс. рублей. Тройку замыкают разработчики – 175 тыс. рублей.

В пятерку также вошли руководитель IT-проектов (143 тыс. рублей) и начальник участка производства ремонтных работ на ж/д транспорте (122 тыс. рублей).