Чернышенко: 70 тыс. россиян записались в добровольцы через портал госуслуг

Со дня объявления в России частичной мобилизации в добровольцы через портал госуслуг записались 70 тыс. россиян, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Соответствующий сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные, отметил он.

На портале госуслуг «в кратчайшие сроки» были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации, напомнил вице-премьер. «Первый — «Стать добровольцем» для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему», – цитирует его ТАСС.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. В общей сложности призвать для службы в –зоне проведения военной спецоперации на Украине планируется порядка 300 тыс. резервистов.