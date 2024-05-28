Более 200 детей из семей бойцов СВО отдохнут в загородных лагерях под Бугульмой

В Бугульминском районе в летнюю оздоровительную компанию на 2024 год запланирован отдых более 200 детей из семей участников специальной военной операции. Всего же в загородных лагерях отдохнут 5 тыс. юных бугульминцев, рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе муниципального образования.

Объем финансирования на этот год составляет более 50 млн рублей.

В Бугульминском районе деятельность по оздоровлению детей осуществляется круглогодично благодаря открытию в 2021 году Молодежного оздоровительного центра имени Губина. В период весенних каникул в этом году в профильной смене творческой направленности отдохнули 194 ребенка (в том числе 10 детей из семей мобилизованных), с 18 по 24 февраля — 85 детей в профильной смене для первоклассников. Этим летом в лагере Губина отдохнут 800 детей и подростков.

В рамках профильной 18-дневной смены здесь соберутся активисты первичных отделений «Движения Первых». Ребята познакомятся с миссиями и направлениями этого масштабного движения, примут участие в мастер-классах, встретятся со специалистами и экспертами молодежной политики, которые помогут ребятам развить свои личные компетенции.

Сезонный лагерь «Салют» традиционно примет 300 детей по спортивно-оздоровительной программе. Реализация путевок в 18-дневные профильные смены проходит через Управление образования. Также в этом году в палаточном лагере запланирован отдых 400 детей и подростков в сменах продолжительностью 7 дней.

Проект реализуется по инициативе молодежного правоохранительного движения «Форпост». В ведомственном лагере «Яблочко» запланирован отдых 40 детей с нарушениями слуха.

По линии министерства здравоохранения в летний период запланировано оздоровление детей в санаториях-профилакториях Татарстана, в Бугульме ребята отдохнут в санатории-профилактории «Вита».

Также ежегодно свои двери для детей распахивает загородный оздоровительный лагерь «Сосновка». В этом году 850 детей будут иметь возможность провести летние каникулы в благоприятных условиях для оздоровления и полноценного отдыха.

В пришкольных лагерях этим летом отдохнут более 2 тыс. детей. В лагерях труда и отдыха при образовательных организациях в смене с дневным пребыванием — 280 ребят.

Для отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено 95 путевок в детский оздоровительный лагерь «Раздолье» (Чистопольского района). Для 30 ребят, состоящих на профилактическом учете в ПДН, предусмотрена специализированная смена в лагере палаточного типа.

Ежегодно в целях снижения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и материальной поддержки их семей через Центр занятости населения организованно временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В этом году будут трудоустроены более 490 подростков.

«На протяжении всей летней кампании прошу держать под постоянным контролем антитеррористическую защищённость лагерей, вопросы безопасности детей на водоёмах, в ходе выездных мероприятий. Также самое пристальное внимание необходимо уделять качеству питания и соблюдению всех санитарно-гигиенических норм и требований в оздоровительных учреждениях. Безопасные каникулы — это то, что мы, взрослые, должны обеспечить нашим детям», — поручил глава Бугульминского района Линар Закиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дети бойцов СВО из Нижнекамска отдохнут в лагерях «Камский Артек» и «Заря».