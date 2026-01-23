news_header_top
Общество 23 января 2026 12:02

Более 20 парламентских уроков прошло в школах Татарстана в 2025 году

Особую роль молодых парламентариев в формировании активной гражданской позиции у молодежи через разнообразные мероприятия со школьниками и студентами отметил сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании молодежного парламента республики.

«Среди них выделяю парламентские уроки. Вами проведено свыше двух десятков занятий в школах по всей республике. К слову, в этом году тема – «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим». Рассчитываем на вашу активную вовлеченность», – отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что работа с людьми, понимание значимости электоральных процедур – это важнейшие элементы политической культуры и ответственности за будущее республики.

«Мы должны не только сами быть активными участниками этих процессов, но и формировать вокруг себя сообщество неравнодушной, инициативной молодежи, готовой включаться в решение вопросов местного и регионального значения», – добавил Мухаметшин.

