Более 20 парламентских уроков прошло в школах Татарстана в 2025 году

Особую роль молодых парламентариев в формировании активной гражданской позиции у молодежи через разнообразные мероприятия со школьниками и студентами отметил сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании молодежного парламента республики.

«Среди них выделяю парламентские уроки. Вами проведено свыше двух десятков занятий в школах по всей республике. К слову, в этом году тема – «Трудом и ратным подвигом Отечество мы славим». Рассчитываем на вашу активную вовлеченность», – отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что работа с людьми, понимание значимости электоральных процедур – это важнейшие элементы политической культуры и ответственности за будущее республики.

«Мы должны не только сами быть активными участниками этих процессов, но и формировать вокруг себя сообщество неравнодушной, инициативной молодежи, готовой включаться в решение вопросов местного и регионального значения», – добавил Мухаметшин.