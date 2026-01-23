«Неплохой результат»: Мухаметшин оценил работу Молодежного парламента РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятое заседание Молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан, посвященное результатам деятельности за прошедший год, прошло сегодня в Казани. Участие в мероприятии приняли председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, который отметил высокую продуктивность совместной работы парламентов.

«Прошедший год стал для Молодежного парламента годом значимой и результативной работы. Мы активно участвовали в обсуждении социально-экономических, образовательных и молодежных программ, вносили предложения по совершенствованию разных направлений законодательства», – подчеркнул он.

По словам Мухаметшина, одним из важнейших достижений стала активная законотворческая работа. В частности, был успешно разработан и внесен на рассмотрение в Государственный Совет Республики Татарстан законопроект о совершенствовании социального обслуживания инвалидов, который впоследствии был принят и обрел силу закона.

Помимо этого, в настоящее время в разработке находится еще три инициативы, направленные на решение актуальных вопросов.

«Это неплохой результат. Все познается в сравнении. Всего в прошлом году Государственным Советом было принято и подписано Раисом Республики 102 закона», – добавил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что помимо законодательной деятельности члены парламента реализовали ряд проектов, направленных на развитие гражданской активности молодежи республики. Молодые парламентарии также принимали активное участие в общественно-патриотических акциях и оказывали содействие в организации волонтерской помощи.