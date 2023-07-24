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Общество 24 июля 2023 06:30

Более 20 млн рублей направят на ремонт шести улиц в Менделеевске

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Более 20 млн рублей направят на ремонт шести улиц в Менделеевске

В этом году Менделеевск получил 20,5 млн рублей на ремонт шести улиц, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района. Для приведения в нормативное состояние дороги покрывают щебеночно-песчаной смесью.

На сегодняшний день работы завершены на ул. Пастернака, сделано 1,1 тыс. метров, а также на ул. Полевой — 237 метров.

Подрядная организация ООО «Автотехникс» приступила к работам на третьем объекте — переулке между ул. Малая Нариманова — ул. Максима Горького, здесь планируется проложить 150 метров дороги.

Также будет отремонтирован спуск возле церкви — 151 метр, улица Садовая — 420 метров, переулок между улиц Малая лесная — Большая Нариманова протяженностью 200 метров.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

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#Строительство #дорожное строительство
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