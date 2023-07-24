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Более 20 млн рублей направят на ремонт шести улиц в Менделеевске
В этом году Менделеевск получил 20,5 млн рублей на ремонт шести улиц, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района. Для приведения в нормативное состояние дороги покрывают щебеночно-песчаной смесью.
На сегодняшний день работы завершены на ул. Пастернака, сделано 1,1 тыс. метров, а также на ул. Полевой — 237 метров.
Подрядная организация ООО «Автотехникс» приступила к работам на третьем объекте — переулке между ул. Малая Нариманова — ул. Максима Горького, здесь планируется проложить 150 метров дороги.
Также будет отремонтирован спуск возле церкви — 151 метр, улица Садовая — 420 метров, переулок между улиц Малая лесная — Большая Нариманова протяженностью 200 метров.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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