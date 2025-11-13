В Альметьевском районе школьники агрокласса управляют квадрокоптерами и 3D-технологиями

В школе села Абдрахманово Альметьевского района открылись новые возможности для изучения агротехнологий. Благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» учебный агрокласс пополнился современным оборудованием.

Как уточнили в администрации района, теперь школьники 7-х и 10-х классов работают с микроскопами, лабораторными комплектами для выращивания растений, интерактивными досками, 3D-принтером и 3D-сканером.

Также в арсенале учащихся – учебный квадрокоптер и робототехнические конструкторы, с помощью которых ребята осваивают основы автоматизации и применения робототехники в сельском хозяйстве.

Новые технологии позволяют не только изучать теорию, но и применять знания на практике. Проект помогает школьникам определиться с будущей профессией и готовит будущих специалистов для аграрной отрасли района.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.