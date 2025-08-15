Более 2 тыс. рюкзаков и 225 папок вручили учащимся и педагогам Лисичанска и Рубежного

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Сбор школьных принадлежностей для детей ЛНР был организован по инициативе и при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках акции «Помоги собраться в школу» партии «Единая Россия». К началу нового учебного года активисты регионального отделения партии собрали 2 тысячи рюкзаков и 225 папок для учителей ЛНР. Накануне груз был доставлен по адресам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Программа поддержки учеников и педагогов Лисичанска и Рубежного реализуется Татарстаном уже четвертый год. В рюкзаках и папках содержатся все необходимые канцелярские товары, рекомендованные Министерством образования и науки РТ.

Первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ, начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов и вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин в составе татарстанской делегации посетили школу № 3 города Рубежного, где передали школьные рюкзаки с необходимыми принадлежностями детям.

В мероприятии также приняли участие руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета Назип Хазипов, секретарь Тюлячинского местного отделения партии и глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин, активисты местного отделения МГЕР, врио главы городского округа Рубежного Игорь Шмидт и председатель Совета Рубежанского городского округа Нелли Задирака.

Последняя поблагодарила татарстанскую делегацию за поддержку, отметив, что вместе с подарками детям разгружается фура с гуманитарной помощью, включая продукты питания для инвалидов, детей, многодетных семей и госпиталей, и подчеркнула, что эта помощь крайне необходима и укрепляет надежду на скорейшее восстановление.

Руководитель регионального отделения МГЕР Руслан Шигабуддинов рассказал о работе команды по формированию рюкзаков и выразил пожелания успехов в учебе для учеников школ Лисичанска и Рубежного, а также скорейшего наступления мира в городах.

В Лисичанске акция прошла в школе № 14. Гостей встретили мэр города Эдуард Сахненко и заместитель начальника управления образования Светлана Нестерова, которая отметила, что Татарстан оказывает системную поддержку, включая отправку выпускников в Елабугу для завершения 11-го класса и подготовки к поступлению в вузы, организацию отдыха детей в лагерях Крыма и завершение ремонта образовательных учреждений. В текущем году завершены два детских сада – один уже открыт, второй примет детей к 1 сентября.

Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин поздравил педагогов и учеников с приближающимся началом учебного года и поблагодарил татарстанскую делегацию за активную работу в гуманитарных миссиях. Ильнур Гарипов передал поздравления от Раиса РТ Рустама Минниханова и жителей Татарстана, подчеркнув, что Лисичанск стал для них родным городом, и напомнил о регулярных визитах татарстанской колонны с гуманитарной помощью.

Он отметил участие глав Тюлячинского, Тетюшского, Заинского и Черемшанского районов, подчеркнув, что эти визиты демонстрируют искреннюю заботу земляков о жителях ЛНР и надежду на скорейшее наступление мира.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин присоединился к поздравлениям, отметив педагогов за их преданность и профессионализм, подчеркнув, что несмотря на сложные условия, их работа сохраняет будущее города.