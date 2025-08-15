«Единая Россия» доставила школьные принадлежности и стройматериалы для жителей ЛНР

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

К началу нового учебного года активисты татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» собрали 2 тысячи рюкзаков и 225 папок для учителей ЛНР. Сбор школьных принадлежностей был организован по инициативе и при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках акции партии «Помоги собраться в школу». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Всего в новые регионы доставлено 140 тонн помощи на девяти автомобилях. Формирование и отправка гуманитарного груза осуществляются на основе запросов гражданского населения и бойцов. Списки потребностей ежемесячно предоставляются партийцам вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, курирующим новые регионы.

Отправка гуманитарной помощи состоялась в минувший понедельник с участием Секретаря регионального отделения «Единой России», Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, депутатов Госдумы Татьяны Ларионовой и Ильи Вольфсона.

В состав груза, помимо школьных принадлежностей, вошли продукты, стройматериалы, медицинские товары и другие необходимые предметы, которые запрашивали жители прифронтовых городов. Так, больницы Лисичанска получили 20 тонн питьевой воды от Сармановского района, а казанская компания «Про-Сервис» передала автотранспорт Лисичанска – самосвал КАМАЗ.

Заинский район направил в Рубежное 10 тонн воды и 10 тонн стройматериалов. Тюлячинский район обеспечил город 20 тоннами кирпичей, одеждой и кормом для служебных собак, а компания МЕГАСТРОЙ помогла восстановить систему отопления администрации Рубежного.

Стройматериалы для ремонта двух многоквартирных домов в Лисичанске предоставил «Унистрой». По инициативе депутата Госдумы Ильи Вольфсона будет восстановлена система водоснабжения этих домов, для чего направляются 700 метров труб и необходимая фурнитура.

Кроме того, в составе гуманитарного груза оказались колеса и комплект запчастей для техобслуживания автомобилей КАМАЗ Компас от компании «ТрансТехСервис», костыли, ходунки и трости, переданные депутатом Госдумы Айратом Фарраховым, а также 375 кг корма для кинологической службы, отправленного координатором партпроекта «Женское движение Единой России» в Татарстане, депутатом Госсовета Алсу Набиевой.

Компания «Энерджимед» передала детские товары: настольные игры, питание, подгузники, молочные смеси, ингаляторы и другие необходимые вещи. Федерация профсоюзов Татарстана направила продукты и товары первой необходимости для семей с детьми в Рубежном. В груз также вошли краски и кисти от компании «Ритуал Про».

Помощь для нуждающихся жителей Лисичанска и Рубежного была предоставлена Татарстанской митрополией и Духовным управлением мусульман РТ. В формировании и доставке груза участвовали член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Ринат Гайзатуллин и руководитель фонда ресоциализации РТ Данияр Максудов.

Помимо помощи жителям городов, партия отправила груз для бойцов СВО. Черемшанский муниципальный район собрал фуру со стройматериалами для участников спецоперации в ДНР, а делегация «Молодой Гвардии Единой России» направила две машины – УАЗ и «Шевроле Ниву», продукты, хозяйственные товары и необходимое оборудование.

По инициативе депутата Госдумы Ильи Вольфсона в помощь бойцам были переданы шесть дронов, модули оптоволокна и воздушный ретранслятор. Беспилотники были собраны молодогвардейцами при поддержке первой в России бесплатной академии по беспилотникам – академии «Тулпар», размещенной в штабе гуманитарной помощи при «Молодой Гвардии Единой России».

Груз сопровождала делегация Татарстана, в состав которой вошли первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Ильнур Гарипов, заместитель руководителя Департамента по вопросам внутренней политики Алина Ахмадиева, секретари местных отделений партии и главы муниципальных районов, руководители регионального исполкома «Единой России» и МГЕР, а также депутат Госсовета Руслан Шигабуддинов и руководитель фонда ресоциализации Данияр Максудов.

С февраля 2022 по июнь 2025 года под эгидой татарстанского отделения партии в ЛНР были направлены 223 грузовые машины с более чем 3 414 тоннами гуманитарной помощи.