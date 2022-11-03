Более 17,3 млрд рублей потратили в Казани на зарплаты бюджетникам

За 9 месяцев, с января по сентябрь этого года, фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих Казани с учетом страховых взносов составили 1,098 млрд рублей. Еще более 16,2 млрд рублей ушло на зарплату работникам муниципальных учреждений, следует из сообщения, опубликованного в сборнике документов и правовых актов города.

Таким образом, всего на оплату труда бюджетникам в Казани направили свыше 17,3 млрд рублей.

Согласно документу, в городе насчитывается 1628 муниципальных служащих. Таким образом, на каждого из них за три квартала в среднем пришлось 674,8 тысячи рублей, или почти 75 тысяч в месяц. В муниципальных учреждениях работают 36847 человек.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об увеличении окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления и мэрии города. Так, самые высокие оклады у главного инженера, главного специалиста по защите информации, главного эксперта, главного менеджера по связям с общественностью – 18 тыс. 536 рублей. При этом у специалиста по связям с общественностью первой категории оклад составляет 13 тыс. 992 рубля.