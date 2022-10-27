Стало известно, сколько зарабатывают пресс-секретарь и помощник мэра Казани

В Казани изменили наименования должностей и суммы окладов работников Исполнительного комитета. Речь идет о работниках, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления. Изменения внесли для «повышения уровня реального содержания заработной платы работников», следует из постановления, опубликованного в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно документу, должностной оклад пресс-секретаря мэра Казани составляет 16 тыс. 24 рубля. Самый низкий оклад из работников данной категории у архивариуса, делопроизводителя, инспектора по кадрам, по контролю за исполнением поручений, кассира, секретаря руководителя и других. Сумма их окладов составляет 11 тыс. 958 рублей.

Самые высокие оклады у главного инженера, главного специалиста по защите информации, главного эксперта, главного менеджера по связям с общественностью – 18 тыс. 536 рублей. При этом у специалиста по связям с общественностью первой категории оклад составляет 13 тыс. 992 рубля.

Напомним, в августе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин повысил зарплаты мэрам городов и главам районов Татарстана, а Президент РТ Рустам Минниханов подписал указы о повышении окладов работников госорганов.