Более 160 нижнекамских семей получили ключи от соципотечных квартир

Сегодня в 49-м микрорайоне Нижнекамска заселили жильцов 169-квартирного жилого дома № 92 по проспекту Мира. В новых квартирах будут проживать участники программы соципотеки. Новостройка возведена за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

Дом состоит из 10 этажей, четырех подъездов, их общая площадь квартир составляет 10,2 тыс. квадратных метров. Все квартиры выполнены в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

Это третий по счету дом, который построен в Нижнекамске в этом году. До этого по социптеке были заселены два дома на 289 квартир в 34-м микрорайоне города. Здесь же в ближайшие месяцы будет достроен 110-квартирный дом, в котором будут проживать молодые семьи и работники бюджетной сферы.

В 2022 году Госжилфонд при Президенте РТ планирует построить в городах и районах республики 150,2 тыс. квадратных метров жилья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани полностью заселен соципотечный ЖК «Сандугач».