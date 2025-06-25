Более 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи собрано в Казани для участников СВО и жителей новых регионов России. Об этом сообщил на XL Конференции Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» мэр Казани Ильсур Метшин.

«Наш долг – сделать все, чтобы помочь тем, кто сейчас на передовой, поддержать жителей новых регионов России, подставить плечо семьям казанских участников СВО», – сказал секретарь Казанского местного отделения «Единой России», подводя итоги работы за пять лет.

По словам Метшина, с первых дней СВО была развернута комплексная работа по всем направлениям. Так, например, подготовлена карта «Батыр» для детей участников спецоперации. Она позволяет им бесплатно посещать спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, создана специальная транспортная карта для бесплатного проезда на общественном транспорте.

«Казанцы активно участвуют в гуманитарных сборах. Это говорит о патриотизме горожан, нашем единстве, стремлении сделать всё для победы и поддержки наших героев», – подчеркнул глава города.

Метшин поблагодарил всех горожан, оказывающих помощь.

«Кто-то перечисляет деньги, кто-то плетет маскировочные сети, кто-то разрабатывает технику для фронта. Вклад каждого бесценен», – заявил он.

По его словам, для консолидации этих инициатив в Казани создан координационный совет.