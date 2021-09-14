Более 156 тыс. детей Татарстана в летние каникулы отдохнули в оздоровительных лагерях

Более 156 тыс. детей Татарстана летом отдохнули в оздоровительных лагерях различной направленности. Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«156 тыс. 590 детей отдохнули в оздоровительных лагерях. Это стационарные загородные, палаточные, санаторно-курортные, пришкольные лагеря, а также лагеря Черноморского побережья и лагеря труда и отдыха», – рассказал докладчик.

По словам Садыкова, свыше 1,6 тыс. организаций было задействовано в этой летней оздоровительной кампании. «Большая часть, 859, – это пришкольные лагеря с дневным пребыванием, которые были организованы в образовательных организациях, и 613 лагерей труда и отдыха», – отметил он.

Кроме того, в 26 районах республики в период летних каникул работали 42 палаточных лагеря, в которых отдохнули 12 тыс. детей.

«Свыше 36 тыс. путевок из годового плана в более чем 55 тыс. на безвозмездной основе получили особенные по причинам здоровья дети, а также дети, которые воспитываются в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Почти на 410 млн рублей была организована летняя оздоровительная кампания для таких детей», – подчеркнул замминистра по делам молодежи.

Он уточнил, что всего за период летних каникул более 1,5 млрд рублей было направлено на организацию летнего отдыха. В том числе из республиканского бюджета выделили 1,3 млрд рублей, 10 млн рублей – из местных бюджетов, 24 млн рублей направили предприятия, а средства родителей составили 218 млн рублей.

«В этом году финансирование детских оздоровительных лагерей в муниципалитетах осуществлялось без системы авансирования, то есть по факту отдохнувших детей в загородных оздоровительных лагерях», – заметил докладчик.

Он добавил, что проводится оценка эффективности пребывания детей в летних лагерях. В этом году оздоровительных эффект составил 98,8%, детей с отсутствующим оздоровительным эффектом не установлено.

«К большому сожалению, есть примеры, когда главы районов, руководители муниципальных комитетов даже не смотрели в сторону лагеря до момента выезда депутатов в отдельные муниципальные детские оздоровительные лагеря. Стоило только депутату выехать в район, как тут же все сконцентрировались, собрались, начали решаться текущие вопросы и проблемы», – заключил Садыков.

В период летних каникул в лагерях Краснодарского края и Крыма отдохнули около 4,2 тыс. детей из Татарстана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».