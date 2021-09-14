Более 600 учеников 175-й гимназии Казани летом отдохнули на Черноморском побережье

На Черноморском побережье летом бесплатно отдохнул 601 ученик казанской гимназии №175, где в мае произошла стрельба. Для школьников был организован отдых в Анапе, в санатории «Глобус». Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Проведена работа по организации оздоровления детей из 175-й гимназии. Были поставлены непростые задачи, но мы с ними достаточно успешно справились. В общей сложности 601 ребенка в три заезда, в среднем по 200 человек, на специальных составах отправили на Черноморское побережье», — рассказал докладчик.

Садыков отметил, что еще 36 детей из семей, которые по разным причинам отказались выезжать за пределы Татарстана, отдохнули в лагере «Заречье». «Отдельные семьи получили санаторно-курортное лечение. И для некоторых семей был организован индивидуальный отдых. Дети и родители вместе выехали в санатории Краснодарского края», — уточнил он.

Всего в период летних каникул в лагерях Краснодарского края и Крыма отдохнули примерно 4,2 тыс. детей из Татарстана. В частности, около 3,5 тыс. детей побывали в лагерях Анапы и Сочи, более 700 детей — в лагерях Республики Крым.