Более 150 мобилизованных отцов троих детей получили отсрочку в Татарстане

Как стало известно «Татар-информу», более чем 150 мобилизованным татарстанцам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет, предоставлена отсрочка. Выполнение Указа Генерального штаба Вооруженных Сил РФ разъяснил агентству начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Татарстана Сергей Котин.

«Комиссия по мобилизации РТ приняла решение о предоставлении отсрочки мобилизованным с тремя детьми до 16 лет. Данное решение доведено до комиссий муниципальных образований», – объяснил Сергей Котин.

В настоящее время идет процесс возврата этой категории мобилизованных татарстанцев.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на Депутата Госдумы РФ от Татарстана Айрата Фаррахова сообщал, что решение о возвращении домой многодетных отцов было озвучено на встрече представителей Минобороны РФ с депутатами Госдумы в Москве.