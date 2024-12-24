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Более 1,5 тыс. детей бойцов СВО из Нижнекамска посетили премьеру ТЮЗа «Изумрудный город»
На сцене Театра юного зрителя города Нижнекамска состоялась премьера спектакля «Изумрудный город» по мотивам сказочной повести Александра Волкова. Постановку в ходе «Елки главы» смогли увидеть одаренные дети города Нижнекамска, а также дети из семей участников спецоперации. В общей сложности новогоднее представление посетили более 1,5 тыс. детей нижнекамских бойцов СВО.
«Елка главы» — это традиционный ежегодный новогодний подарок от города. Перед спектаклем зрителей поздравил глава района и мэр города Нижнекамска Рамиль Муллин.
«Пусть в Новом году приблизится победа, в дома придут улыбки и радость, наша Родина станет еще сильнее благодаря вашим родным! Вы — дети настоящих героев! Гордитесь своими папами, защитниками Отечества! И мы ими гордимся! Я желаю вам расти здоровыми и сильными. С праздником», — подчеркнул Рамиль Муллин.
Яркая постановка «Изумрудного города» с цирковыми элементами пришлась по душе зрителям.
«Наш рассказ ведется от лица трех волшебниц страны, в которую ураганом заносит Элли. Вся жизнь этой страны написана в волшебной книге. Стоит ли доверять судьбе, и может ли простая девочка изменить свою судьбу, если преодолеет все сложности на своем пути? Ответ — да, так как ее намерения самые благородные. Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами. Художественное решение и существование героев происходит в цирковых обстоятельствах, что в полной мере отражает сложность пути к успеху», — прокомментировал постановку ее режиссер, художественный руководитель театра Павел Минибаев.
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Фото предоставлено Нонной Кондаковой.
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