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Более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане
Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.
«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», – сказал он.
Ситуация в Дагестане после серии терактов находится под контролем властей и правоохранительных органов, отметил Меликов. «Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами», – отметил глава региона.
Накануне вечером в Дагестане произошла стрельба. По информации Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Ранее сообщалось о гибели шестерых правоохранителей.
Источники РИА Новости сообщили о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам. Управлением СК по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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