Более 15 полицейских стали жертвами теракта в Дагестане

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», – сказал он.

Ситуация в Дагестане после серии терактов находится под контролем властей и правоохранительных органов, отметил Меликов. «Ситуация контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами», – отметил глава региона.