Более 141 тыс. татарстанцев зарегистрировались в качестве самозанятых

Три года назад в четырех регионах страны, включая Татарстан, начался эксперимент по развитию института самозанятых. За все это время в республике свое дело «из тени» вывели более 141 тыс. граждан. Такую цифру озвучил на Форуме самозанятых заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«Огромная армия самозанятых сегодня своим трудом создает тот продукт, который востребован нашими людьми, покупателями товаров и услуг. Надо сказать, что на уровне и страны, и нашей республики в лице Президента РТ Рустама Минниханова развитию института самозанятых отводится очень серьезное внимание. Многое делается и в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — сказал Мидхат Шагиахметов.

Одним из элементов открывшегося форума стала ярмарка самозанятых, которая работает на улице Баумана, на площадке у здания Академии наук РТ. Еще до официального открытия форума к импровизированным прилавкам умельцев стали стекаться казанцы и гости города. Некоторые просто присматривались к изделиям, другие активно пробовали, если речь шла о съестных продуктах, и покупали понравившиеся товары.

Фото: © Владимир Васильев

Выбор для покупок самозанятые обеспечили: домашние сыры, сладости, украшения для девушек и не только, в том числе с национальным орнаментом, всевозможные изделия из кожи, сувениры различной сложности исполнения. Постарались все 68 участников ярмарки. Один из 12 шатров ярмарки был отдан под проведение мастер-классов, участниками которых могли стать все желающие.

Организаторы отметили, что ярмарка будет работать до 22 часов, а когда стемнеет, в шатрах включат подсветку.

«Народа сегодня, в день праздника, много, поэтому самозанятые почувствуют очень плотный трафик покупателей», – рассказали в оргкомитете мероприятия.

Наряду с такими частными элементами поддержки мастеров есть и системные. На открытии сегодняшнего Форума министр экономики Татарстана напомнил, что в республике реализуется комплекс мероприятий по поддержке и развитию граждан, ставших самозанятыми. Они получают образовательные, консультационные услуги, микрозаймы, им оказывается помощь в продвижении продукции. Эти меры поддержки останутся в силе и в будущем.

«Кроме этого, мы рассматриваем вопрос выделения субсидий нашим самозанятым», – сообщил Мидхат Шагиахметов.

Возможно, какой-то из мер поддержки воспользуется в скором времени и один из участников форума, Михаил, но уже в другом качестве.

«Я прошел первые этапы становления, встал на ноги и сейчас думаю, что пришла пора переходить в иной статус – стать индивидуальным предпринимателем или организовать ООО», – поделился он своими планами.

На сегодняшний день в качестве самозанятых в Казани зарегистрировались 45 тыс. граждан. Эту статистику привел в приветственном выступлении по случаю открытия форума замруководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров.

«Очень рассчитываю, что форум станет хорошей площадкой для самозанятых. В рамках образовательной программы они смогут открыть для себя новые возможности. А в ходе ярмарки обретут еще больше благодарных клиентов и нарастят спрос на свою продукцию», – выразил уверенность Ильдар Шакиров.

замруководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров на открытии Форума самозанятых Фото: © Владимир Васильев

Форум самозанятых проходит третий год подряд под эгидой Министерства экономики Республики Татарстан, Фонда поддержки предпринимательства РТ, республиканского Центра поддержки самозанятых.

Мероприятие закончится завтра лекторием в Доме предпринимателя по адресу: Петербургская, 28.