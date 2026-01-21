Более 1,4 млрд рублей в РТ направят на реализацию проекта «ФизХим прорыв»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в этом учебном году запущен новый проект «Физико-химический прорыв» («ФизХим прорыв»). На его реализацию направят более 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами.

Проект включает несколько направлений, которые касаются поддержки учителей, учащихся и школ, а также популяризации физики и химии, рассказал он.

«30 школ получат гранты по 1 млн рублей, 30 школ – по 600 тыс. рублей. Единоразовые выплаты по 240 тыс. рублей предусмотрены 200 учителям. 20 преподавателей высших учебных заведений, обучающих школьников физики и химии, получат по 200 тыс. рублей. Получается хорошая поддержка», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Кроме того, в республике продолжается реализация республиканского проекта «Физико-математический прорыв». Он был запущен в 2024 году.

«В этом году на проект выделено 233 млн рублей. Благодаря проекту в прошлом учебном году открыли 20 физико-математических классов. В этом учебном году – тоже 20 классов», – отметил Хадиуллин.

Министр уточнил, что в Татарстане работают 564 учителя химии, около 860 учителей физики и 623 учителя информатики.