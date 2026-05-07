Более 124 тыс. рублей собрали в школе Актаныша для поддержки бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышской средней общеобразовательной школе №2 прошли благотворительная ярмарка в поддержку участников специальной военной операции и народный праздник «Карга боткасы». Мероприятие приурочили к Празднику Весны и Труда.

В организации ярмарки приняли участие педагоги, школьники и родители. На собранные средства планируется подготовить гуманитарную помощь для военнослужащих – уроженцев района, находящихся в зоне СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В ходе акции удалось собрать 124 300 рублей. Средства передадут волонтерам для дальнейшей отправки бойцам.

«Мы выражаем огромную благодарность нашим уважаемым родителям, которые всегда являются нашей главной опорой, а также старательным классным руководителям и активным ученикам, внесшим свой вклад в это благое дело», – отметила директор школы Райхан Галимьянова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой