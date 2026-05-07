В Актанышском районе прошел «Урок мужества» с участниками СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В архивном отделе исполнительного комитета Актанышского района прошел «Урок мужества» с участием ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. На встречу со школьниками пришли ветеран афганской войны Илшат Ахметов, участник СВО Риваз Рахматуллин и кавалер ордена Мужества Алфис Шайхельмарданов.

Как рассказала начальник архивного отдела Фируза Мингазова, мероприятие организовали в рамках плана, утвержденного Государственным комитетом Татарстана по архивному делу. В течение года архив проводит для детей и молодежи тематические встречи, посвященные истории и патриотическому воспитанию.

Участниками «Урока мужества» стали ученики 10 класса Гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей. Ребята смогли напрямую пообщаться с людьми, прошедшими Афганистан, Чечню и зону специальной военной операции.

Особый интерес у школьников вызвал рассказ Риваза Рахматуллина. Вернувшийся из зоны СВО военнослужащий уже много лет коллекционирует макеты оружия и военного снаряжения. Во время встречи он представил часть своей коллекции и рассказал о службе.

По его словам, некоторые экспонаты были доставлены по специальному заказу с Ижевского завода «Калашников». Среди них — модели АК-74М и АК-12, которые используются в Вооруженных силах России. Все представленные образцы являются муляжами.

«Для меня это не просто увлечение, а возможность передать молодежи интерес к истории армии и чувство патриотизма», — отметил Риваз Рахматуллин.

Своими воспоминаниями поделился и ветеран афганской войны Илшат Ахметов. Он принес на встречу панаму, которую носил во время службы в Афганистане в 1984–1986 годах.

«Мы — дети детей войны. И наши отцы, и наши деды участвовали в сражениях. Эта судьба коснулась и меня», — рассказал ветеран. «Эта панама — единственная памятная вещь, сохранившаяся с тех лет».

Илшат Ахметов также вспомнил, как в годы службы бойцы отправляли домой письма и пленочные фотографии, которые не всегда доходили до родных.

«Сейчас у меня около 12–15 фотографий. Их немного, но каждая — это бесценная память и живая история», — поделился он.

Большое впечатление на школьников произвел и рассказ Алфиса Шайхельмарданова о боевом пути и службе в зоне СВО.

Во время встречи ребята задавали гостям вопросы о службе, военных буднях, товариществе и патриотизме. В завершение школьники поблагодарили бойцов-земляков за искренний разговор и возможность услышать живые истории из первых уст.

