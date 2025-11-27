news_header_top
Общество 27 ноября 2025 09:02

Более 12 млн рублей направлено на развитие уличного освещения в Альметьевском районе

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В текущем году из местного бюджета на строительство сетей уличного освещения направлено более 12 миллионов рублей. Эти средства позволяют продолжить реализацию проекта в Альметьевском районе – работы уже ведутся в микрорайоне РТС на улице Вахтовой.

Как уточнили в администрации района, крупный объем строительства запланирован в микрорайоне Урсала: освещение появится на улицах Кырлай, Ромашкинская, Саита Камалетдинова и Знания. В поселке Нижняя Мактама линии уличного освещения будут проложены на улицах Спортивная, Дружбы Народов и на центральном заезде М-4 от улицы Некрасова до улицы Спортивная.

Монтаж опор, прокладку электрических сетей и установку светодиодного оборудования выполняют специалисты МУП «Светсервис». Завершение всех работ планируется к концу 2025 года.

Проект реализуется при поддержке главы Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой.

