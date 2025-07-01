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Общество 1 июля 2025 11:38

В Альметьевском районе РТ построят более 4 километров сетей уличного освещения

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В Альметьевском районе РТ построят более 4 километров сетей уличного освещения

В Альметьевском районе продолжается развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В рамках республиканской программы на трех автодорогах района будут построены сети уличного освещения общей протяжённостью более 4 километров.

Новые линии освещения появятся на следующих участках:

– автодорога Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, протяженность 1,5 километра;
– автодорога Нижняя Мактама – Актюбинский, протяженность 1,2 километра;
– автодорога «Подъезд к деревне Новое Надырово», протяженность 1,7 километра.

Реализация проекта позволит значительно повысить безопасность движения в темное время суток, снизить аварийность и создать более комфортные условия для всех участников дорожного движения.

На сегодняшний день на участке автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск уже начались работы. В ближайшее время планируется приступить к работам и на оставшихся участках.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#альметьевский район #ремонт дорог #фонари
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