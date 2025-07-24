Более 10,5 тыс. кандидатов выдвинулись на муниципальных выборах в Татарстане

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На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Татарстане выдвинулись более 10,5 тыс. кандидатов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

«На 7 531 мандат на сегодня претендуют 10 517 кандидатов», – рассказал глава Центризбиркома.

Так, от «Единой России» выдвинулись 5 155 кандидатов, в порядке самовыдвижения – 2 380, от партии «Новые люди» – 1 441, от ЛДПР – 465, от КПРФ – 418, от «Справедливой России» – 337, от «Коммунистов России» – 97, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 60, от экологической партии «Зеленые» – 15, от партии «Яблоко» – один.

На муниципальных выборах документы для регистрации должны быть представлены в территориальные избирательные комиссии до 4 августа, подчеркнул Кондратьев.

«Активность партий выросла. Я это оцениваю и по встречам, которые мы проводим в районах с политическими партиями, по уровню подготовки документов, которые они представляют для кандидатов, выдвигаемых на муниципальных выборах. И ответственность у партий выросла. Любой вопрос берется в работу, обсуждается. Считаю, что эта избирательная кампания – показательная», – заявил он.

Председатель ЦИК РТ добавил, что партии стали более ответственными и профессионально подготовленными. «Количество юристов, которые готовят документы на выдвижение и регистрацию, увеличилось в партийных организациях», – заключил он.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.