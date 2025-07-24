Минниханов подал в ЦИК РТ документы для регистрации кандидатом на выборах Раиса РТ

В Центральную избирательную комиссию РТ сегодня поступили документы от Рустама Минниханова для регистрации в качестве кандидата на должность Раиса республики. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на брифинге в «Точке выбора» в Казани.

«Избирательная кампания вошла в новый этап – начался приём документов на регистрацию кандидатов на должность Раиса республики», – рассказал он.

Кандидатуру Минниханова выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия», напомнил глава Центризбиркома.

«В соответствии с нормами избирательного законодательства Рустам Минниханов представил помимо личных документов, листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов», – отметил он.

По словам Кондратьева, документы направлены на проверку.

Срок подачи документов на регистрацию завершится 30 июля. Все выдвинувшиеся кандидаты обязаны представить в ЦИК РТ полный комплект документов, включая листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также сведения о трёх кандидатурах о наделении полномочиями члена Совета Федерации. В случае избрания кандидата одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора.

Всего документы о выдвижении в ЦИК РТ подали четыре человека. Помимо Минниханова это Руслан Юсупов от ЛДПР, Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса РТ, а также дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому избирательному округу (город Набережные Челны), и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.