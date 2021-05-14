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Ру Тат
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14 мая 2021  16:38

За парки и топ-200 дворов для благоустройства отдали голоса более 100 тыс. татарстанцев

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За общественные пространства и 200 дворов для благоустройства в 2022 году проголосовали уже 111 тыс. человек. Отдать свой голос на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» можно до 30 мая.

Активнее всего в голосовании за общественные пространства участвуют казанцы — 33 тыс. человек. На втором месте оказались жители Набережных Челнов с 10 тыс. голосов, на третьем — нижнекамцы (9,6 тыс.).

Проголосовав за парки, жители Татарстана могут выбрать дворы, которые будут благоустроены по программе «Наш двор». На 200 придомовых территориях-лидерах работы будут проходить в приоритетном порядке. Для удобства пользователей голосование сопровождается опросом, в котором можно отметить проблемы двора и рассказать о своих пожеланиях по благоустройству. Участниками голосования в данной категории стали 56 тыс. татарстанцев.

И, наконец, участники смогут выбрать приоритеты развития прибрежных зон в рамках Стратегии развития реки Казанки. Своим мнением уже поделилась 21 тыс. жителей республики.

благоустройство наш двор
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