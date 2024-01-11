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Более 100 тыс. родителей подключились к обновленному «Электронному образованию РТ»
Более 100 тыс. родителей школьников Татарстана самостоятельно получили доступ к обновленной системе «Электронное образование РТ». Об этом сообщил начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики Центра цифровой трансформации РТ Булат Габдрахманов.
На данный момент есть два варианта получения доступа в обновленное «Электронное образование», рассказал спикер во время республиканского родительского онлайн-собрания.
«Первый – через Госуслуги России, где зарегистрирован родитель или ребенок. Это один из основных вариантов и наиболее безопасный путь», – отметил Габдрахманов.
Второй вариант предполагает, что с 22 января логин и пароль ребенка можно будет получить через классных руководителей в школе, уточнил он.
Благодаря обновленному «Электронному образованию РТ» родители и школьники получают доступ к библиотеке с материалами по всем школьным предметам, подборкам для углубленного изучения темы, вариантам выполнения домашних заданий. Новая версия системы позволит повысить прозрачность наблюдения за ходом освоения образовательных программ.
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