Более 100 школьников Казани расчистили снег одиноким людям в частном секторе

Более 100 школьников Казани во время обильных снегопадов помогали с уборкой участков в частном секторе, где проживают одинокие люди, пожилые и инвалиды. Вместе с учителями и родителями ученики также очистили территории школ и подъезды к ним. Об этом на заседании оперштаба по уборке снега доложил начальник Управления образования исполкома Ирек Ризванов.

«Несмотря на неудобства, стихия позволила сплотить родительское и учительское сообщество. Педагоги и воспитатели вместе с родителями брали в руки лопаты, чтобы вместе очистить территории образовательных организаций и подъезды к ним», — заключил спикер.

Мэр города Ильсур Метшин поблагодарил школьников, классных руководителей и родителей за расчистку территорий своих образовательных учреждений и соседних детских садов.

Как напомнил Ирек Ризванов, из-за обильных снегопадов была затруднены доставка продуктов питания в учреждения образования, а также вывоз мусора.

Помимо этого, возникли сложности и с передвижением школьных автобусов. Всего в городе насчитывается 36 школьных маршрутов, по которым перевозят более 2,5 тыс. учеников. Большинство из них начинаются в жилых массивах и поселках, куда автобусы в первые дни после снегопада не имели возможности проехать.

«Все перечисленное затрудняло организацию воспитательного процесса в очном режиме, — отметил спикер. — Поэтому было решено провести обучение в школах дистанционно».

Ризванов напомним, что работа школьных маршрутов возобновилась 25 января.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань нуждается в 600 дворниках, дефицит вызван низкой зарплатой.