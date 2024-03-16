Более 100 медучреждений будут отремонтированы в Татарстане по нацпроекту в 2024 году

105 медучреждений первичного звена будут отремонтированы в Татарстане в 2024 году. Средства на проведение работ выделяются по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Капитальный ремонт будет проведен в 20 поликлиниках, 9 врачебных амбулаториях и 76 фельдшерско-акушерских пунктах, уточнили в Минздраве Татарстана.

Ремонтные работы по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» уже начались в семи поликлиниках. К ремонту также приступили в двух врачебных амбулаториях и 34 фельдшерско-акушерских пунктах.

В прошлом году были обновлены 117 зданий действующих медучреждений в нескольких районах республики.

Задача программы модернизации – улучшить качество и доступность первичной медицинской помощи. Президент РФ Владимир Путин принял решение о ее продлении в стране до 2030 года.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.