Более 10 тыс. читателей оценили женские образы городов Татарстана, созданные нейросетью

Елабуга, Чистополь и Нурлат вышли в лидеры голосования по выбору лучшего женского образа татарстанского города, созданного нейросетью по запросу «Татар-информ». Свои предпочтения за тот или иной облик за 3 дня голосования отдали уже более 10 тыс. читателей.

Голосование по выбору лучшего города Татарстана в женском образе стартовало 1 марта. Оно приурочено к Международному женскому дню. В запросе, адресованном нейросети, мы ввели ключевые слова, которые подчеркивают уникальность городов республики. Для Альметьевска – это нефть, для Набережных Челнов - «КАМАЗ», для Елабуги – Спасская ярмарка, для Нурлата – коневодство.

При работе с искусственным интеллектом выяснилось много любопытных деталей. Например, нейросеть не знает, как выглядят кукморские валенки и знаменитый на весь мир грузовик с берегов Камы. Впрочем, каждый художник имеет право на свое видение предметов, которые рисует.

Итак, за первые три дня голосования в лидеры вышли Елабуга – 29%, Чистополь – 27% и Нурлат – 17%. Следом за ними с большим отрывом идут Заинск – 5% и Болгар – 4%. Оставшиеся 10 городов, в том числе и Казань набрали в пределах 3%. Впрочем, ситуация еще может измениться, до конца голосования осталось 4 дня.

Принять участие в голосовании можно здесь.