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Более 10% работников лесной отрасли Татарстана составляют люди старше 60 лет
В лесной отрасли Татарстана работают более 2,5 тыс. человек. Свыше 10% из них — люди старше 60 лет. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на прошедшем в Казани круглом столе с участием делегации Республики Беларусь.
«Мы, к сожалению, в отношении кадров стареем. Несмотря на то, что в республике работает программа поддержки молодых специалистов, средний возраст работников растет. Количество людей старше 60 лет — более 10%», — констатировал представитель ведомства.
По данным пресс-службы Минлесхоза РТ, средний возраст работников лесной отрасли сейчас составляет 43 года. В этой сфере работают около 1,8 тыс. мужчин и 740 женщин. При этом в регионе растет число школьных лесничеств.
«За последние три-четыре года их количество кратно выросло. Число сторонников движения превысило 2 тыс. человек», — заметил Зарипов.
Делегации Республики Беларусь приехала в Татарстан для обмена опытом в сфере лесного хозяйства. Вчера гости побывали в Сабинском районе, где посетили Сабинское лесничество и учебно-опытный Сабинский лесхоз. Как стало известно на сегодняшней встрече, планируется ответный визит специалистов Минлесхоза Татарстана в Беларусь.
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