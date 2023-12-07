Более 10% абонентов из Татарстана перезаключили договоры на техобслуживание

Более 10% абонентов Татарстана уже перезаключили договоры на техобслуживание, ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. До конца 2024 года все работы будут завершены, заявил заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Всего у нас 1,6 млн абонентов. Работа с отказниками будет проходить ближе к лету или к концу следующего года. Пока с отказниками плотно не работаем», – сказал он.

Сейчас компания перезаключает с татарстанцами договоры. Новые документы оформляются на три года с возможностью пролонгации. Что касается управяющих компаний, то с ними уже заключено более 70% договоров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вступил в силу федеральный закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации, которой в Татарстане является «Газпром трансгаз Казань».

Определены сроки для перезаключения договоров: для частного сектора – до истечения их действия, для многоквартирного газового оборудования – до конца 2023 года. Однако на территории республики работы по перезаключению договоров продолжатся в 2024 году.