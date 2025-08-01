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Общество 1 августа 2025 08:45

Более 1 млрд рублей выделят на расширение дороги в Вахитовском районе Казани

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В Вахитовском районе Казани расширят дорогу от улицы Амирхана Еники до проспекта Универсиады. Согласно проекту, на этом участке создадут перемычку через Нестеровский овраг. На строительство данной перемычки выделят 1,2 млрд рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Заказчик - ГКУ «Главтатдортранс». Все работы планируют завершить до ноября 2027 года.

Согласно проекту, дорогу построят двухполосную - по одной полосе в каждом направлении. Работы пройдут по улице Заслонова на участке длиной в 0,8 км. В пояснительной записке указано, что новую дорогу соединят с ул. Подгорной, выходящей на проспект Универсиады на съезде к ул. Вишневского.

Перспективная интенсивность движения — больше 13 тыс. машин в сутки.

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#дороги #Строительство #Казань
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