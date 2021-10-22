Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора во время съемок

Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагический инцидент, произошедший во время съемок вестерна Rust («Ржавчина») в штате Нью-Мексико. Он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и серьезно ранил режиссера Джоэла Соузе.

«Нет слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и опечален из-за трагического инцидента, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю с полицией в ее расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия», — написал артист на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, Болдуин рассказал, что связался с супругом погибшей и готов оказать поддержку ему и всей семье Хатчинс. «Мое сердце скорбит о ее муже, сыне и всех, кто знал и любил Галину», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно предварительным данным, на съемочной площадке в пистолете, который должен был быть заряжен холостыми, оказались боевые патроны.

Женщине-оператору, которую не сумели спасти врачи, было 42 года. Она родилась на Украине в семье военного и некоторое время жила в Советском Союзе.