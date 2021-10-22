Голливудский актер Алек Болдуин во время съемок застрелил оператора и ранил режиссера

Трагедия произошла на съемочной площадке вестерна Rust («Ржавчина») в штате Нью-Мексико. Как сообщает РИА Новости, во время съемок фильма в пистолете, который должен был быть заряжен холостыми, оказались боевые патроны.

В результате режиссер фильма получил ранение в ключицу. сейчас он находится в критическом состоянии в больнице. Женщина-оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлены в больницу Альбукерке, где скончалась.

По какой причине пистолет оказался заряжен боевыми патронами и почему Болдуин стрелял в сторону режиссера и оператора не уточняется.

Известно, что погибшая женщина-оператор является уроженкой Украины, она выросла в Советском Союзе.

