Болдуин назвал гибель оператора редчайшим событием и исключил продолжение съемок

Американский актер Алек Болдуин прокомментировал гибель кинооператора во время съемок вестерна Rust («Ржавчина») от выпущенной им пули. Он впервые пообщался с журналистами после этого трагического события, сообщает РИА Новости.

Артист остановил автомобиль на обочине дороги в штате Вермонт и вышел к следовавшим за ним репортерам-папарацци, отмечает телеканал CNN.

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — подчеркнул Болдуин.

Кинематографист заметил, что во время съемок кинофильмов и телешоу в США были выпущены, вероятно, миллиарды пуль — «практически во всех случаях без последствий». Он также пояснил, что ему запрещено комментировать расследование, которое пока выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.

По словам Болдуина, съемки фильма вряд ли будут возобновлены. О погибшей Галине Хатчинс он отозвался следующим образом: «Она была моим другом, она была моим другом. <…> Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие».

Трагический инцидент на съемочной площадке вестерна Rust произошел 21 октября. Игравший главную роль Алек Болдуин выстрелил из револьвера, один из патронов в котором оказался боевым. Он застрелил оператора Галину Хатчинс, которую не сумели спасти врачи, и ранил режиссера Джоэла Соузе.