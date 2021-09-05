Боксерский турнир I Игр стран СНГ в Казани уверенно выиграли россияне

Сегодня в казанском Центре бокса и настольного тенниса завершился турнир боксеров в рамках I Игр стран СНГ. Россияне уверенно выиграли командный зачет.

Напомним, что в играх принимают участие спортсмены до 23 лет. Говоря о боксерском турнире нельзя на заметить, что вчера в Кемерово завершился чемпионат России по боксу, где и были задействованы лучшие боксеры страны. Но в Казани себя ярко показали резервисты.

Среди юношей восемь золотых медалей завоевали россияне в весовых категориях 44-46 кг, 52, 57, 60, 70, 75, 80, 80+ кг, четыре высших награды у боксеров из Узбекистана, одна – у Казахстана (66 кг).

У девушек расклад сил получился примерно таким же. Команда России вновь первенствовала с семью золотыми медалями, у команд Узбекистана и Казахстана по три высших награды.

Завтра на играх поспорят за награды борцы корэш, стрелки из пневматического пистолета, малокалиберной винтовки Также начнется плей-офф у баскетбольных команд в соревнованиях 3х3.