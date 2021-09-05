Три воспитанника татарстанской школы бокса стали призерами чемпионата России

Татарстанские боксеры взяли две бронзы и одно серебро на чемпионате России, который проходил в Кемерове с 27 августа по 4 сентября. Мероприятие собрало около 400 лучших спортсменов со всей страны.

По итогам турнира на третью ступень пьедестала почета поднялись Шамиль Котлубаев и Антон Зайцев. А в весовой категории 49 кг серебряным призером стал Игорь Царегородцев.

«Такого результата в Татарстане не было аж с 1992 года. На чемпионате ПФО команда Татарстана заняла первое место, и вот сейчас на России ребята вновь своими победами, по сути, сделали командный результат Приволжскому округу», — прокомментировал победу татарстанских спортсменов президент Федерации бокса РТ, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Лучшие спортсмены по итогам прошедшего турнира получат возможность побороться за путевки на чемпионат мира−2021, который пройдет в Белграде.

Фото: Федерация бокса России.