Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бойцы СВО пообещали встретиться с пчеловодом из Татарстана, передавшим им полтонны меда
Мед пчеловода Александра Коновалова из деревни Добромыш Альметьевского района РТ доставлен бойцам в зону спецоперации. Об этом «Татар-информу» рассказал волонтер Динар Ахметзянов, а доставкой шефской помощи землякам занялся волонтер из Чистополя Айрат Хаматов.
Бойцы поблагодарили Коновалова за 90 банок меда и обещали встретиться с ним лично. Для пчеловода они записали видеоролик.
«Хочу передать огромное спасибо Александру Коновалову из Альметьевска. Человеческое спасибо за активную жизненную позицию, Александр! Вы — настоящий патриот! Вернусь домой, обязательно с вами увижусь. Наша сила — в единстве!» — сказал один из бойцов.
Напомним, в конце октября Александр Коновалов передал 500 кг меда для бойцов СВО и членов их семей. Тогда волонтеры 270 банок горчичного и цветочного меда доставили на пункт сбора в Чистополь. Александр доверил распределение меда чистопольцам, дополнив, чтобы несколько ящиков обязательно раздали семьям бойцов перед новогодними праздниками.
Сельчанин уже в третий раз отправляет ценный продукт военным. В прошлом году Александр Коновалов передал добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» 104 банки (156 кг) горчичного и цветочного меда.
СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»