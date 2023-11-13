Бойцы СВО пообещали встретиться с пчеловодом из Татарстана, передавшим им полтонны меда

Мед пчеловода Александра Коновалова из деревни Добромыш Альметьевского района РТ доставлен бойцам в зону спецоперации. Об этом «Татар-информу» рассказал волонтер Динар Ахметзянов, а доставкой шефской помощи землякам занялся волонтер из Чистополя Айрат Хаматов.

Бойцы поблагодарили Коновалова за 90 банок меда и обещали встретиться с ним лично. Для пчеловода они записали видеоролик.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочу передать огромное спасибо Александру Коновалову из Альметьевска. Человеческое спасибо за активную жизненную позицию, Александр! Вы — настоящий патриот! Вернусь домой, обязательно с вами увижусь. Наша сила — в единстве!» — сказал один из бойцов.

Напомним, в конце октября Александр Коновалов передал 500 кг меда для бойцов СВО и членов их семей. Тогда волонтеры 270 банок горчичного и цветочного меда доставили на пункт сбора в Чистополь. Александр доверил распределение меда чистопольцам, дополнив, чтобы несколько ящиков обязательно раздали семьям бойцов перед новогодними праздниками.

Фото: Динар Ахметзянов

Сельчанин уже в третий раз отправляет ценный продукт военным. В прошлом году Александр Коновалов передал добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» 104 банки (156 кг) горчичного и цветочного меда.

СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.