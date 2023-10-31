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Пчеловод из Альметьевского района передал бойцам СВО полтонны мёда
Житель небольшой деревни Добромыш Альметьевского района Александр Коновалов вновь передал бойцам в зоне спецоперации полтонны мёда.
Для распределения и отправки полезного лакомства благотворитель связался с волонтерами Айратом Хаматовым и Динаром Ахметзяновым из Чистополя. 270 банок горчичного и цветочного меда доставили в пункт сбора в Чистополе, откуда продукт выделят по направлениям в зону СВО.
«Мёд мы увезли в Чистополь — на свою точку сбора. Часть Айрат Хаматов увезет в зону СВО на днях, часть раздадим детям и семьям военнослужащих, а еще часть думаем направить по другим каналам доставки гуманитарного груза — по линии Чистопольской епархии, движения „Чистополь — фронту“, „Боевое Братство“», — поделился планами волонтер Динар Ахметзянов.
По словам активиста, Александр доверил распределение меда чистопольцам с наказом, чтобы несколько ящиков обязательно раздали семьям бойцов перед новогодними праздниками.
В свою очередь волонтеры подарили пчеловоду переданную одним из бойцов боевую каску, а также бытовые принадлежности.
Сельчанин уже в третий раз отправляет ценный продукт военным. В прошлом году Александр Коновалов передал добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» 104 банки (156 кг) горчичного и цветочного меда.
Еще одну партию он передал представителям Фонда «Вместе к Победе», еще часть была направлена на республиканские полигоны мобилизованным солдатам.
Ранее мы рассказывали историю Александра Коновалова. Мужчина полтора года прожил в лесу, спасая своих пчел от массового мора. Власти не разрешили ему жить отшельником, но он не обиделся и нашел для себя занятие поважнее — помогать воинам, участвующим в специальной военной операции.
СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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