Пчеловод из Альметьевского района передал бойцам СВО полтонны мёда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Житель небольшой деревни Добромыш Альметьевского района Александр Коновалов вновь передал бойцам в зоне спецоперации полтонны мёда.

Для распределения и отправки полезного лакомства благотворитель связался с волонтерами Айратом Хаматовым и Динаром Ахметзяновым из Чистополя. 270 банок горчичного и цветочного меда доставили в пункт сбора в Чистополе, откуда продукт выделят по направлениям в зону СВО.

«Мёд мы увезли в Чистополь — на свою точку сбора. Часть Айрат Хаматов увезет в зону СВО на днях, часть раздадим детям и семьям военнослужащих, а еще часть думаем направить по другим каналам доставки гуманитарного груза — по линии Чистопольской епархии, движения „Чистополь — фронту“, „Боевое Братство“», — поделился планами волонтер Динар Ахметзянов.

Фото: Динар Ахметзянов

По словам активиста, Александр доверил распределение меда чистопольцам с наказом, чтобы несколько ящиков обязательно раздали семьям бойцов перед новогодними праздниками.

В свою очередь волонтеры подарили пчеловоду переданную одним из бойцов боевую каску, а также бытовые принадлежности.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сельчанин уже в третий раз отправляет ценный продукт военным. В прошлом году Александр Коновалов передал добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер» 104 банки (156 кг) горчичного и цветочного меда.

Еще одну партию он передал представителям Фонда «Вместе к Победе», еще часть была направлена на республиканские полигоны мобилизованным солдатам.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ранее мы рассказывали историю Александра Коновалова. Мужчина полтора года прожил в лесу, спасая своих пчел от массового мора. Власти не разрешили ему жить отшельником, но он не обиделся и нашел для себя занятие поважнее — помогать воинам, участвующим в специальной военной операции.

СВО проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.