Бойцы СВО поблагодарили нижнекамских студентов за печки-буржуйки

Фото: Надежда Багаутдинова

Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи на передовой, передали слова благодарности студентам Камско-Полянского филиала Нижнекамского многопрофильного колледжа. На днях бойцам СВО была доставлена партия печек-буржуек, которые студенты изготавливают своими руками. Напомним, студенты изготовили 10 печей. Варили изделия из металла, который безвозмездно передали спонсоры.

«Спасибо большое за печки, они нам очень нужны! Все ваши печи уйдут по назначению, нашим бойцам! Победа будет за нами», — говорит боец на видео.

Ребята работали как во время занятий, так и после них. Как говорят участники акции, к процессу подходили с особой теплотой. Кстати, сваривали детали не только мальчики, но и девочки.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.