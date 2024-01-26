Нижнекамские студенты начали изготавливать печи-буржуйки для бойцов СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

Cтуденты Камско-Полянского филиала Нижнекамского многопрофильного колледжа за неделю изготовили 10 печей. Печи-буржуйки скоро отправятся к землякам в зону СВО.

Ребята работали как во время занятий, так и после них. Как говорят участники акции, к процессу подходили с особой теплотой. Кстати, сваривали детали не только мальчики, девочки с этой задачей справились ничуть не хуже.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Вариантов, как помочь бойцам, было много, — говорит заведующий филиалом колледжа Владимир Темников. — Решили сделать то, что лучше всего получается. Сварщики в этом учебном заведении одно из ведущих направлений. Да и сами бойцы просили об этом. Плюс металл для печек дали бесплатно сотрудники местной компании».

«Были дни, когда днем не получалось варить, приходили и варили вечером. Удалось изготовить 10 буржуек. На двух провели испытания, печки жаркие», — добавил он.

Фото: Надежда Багаутдинова

Работали ребята с большим энтузиазмом. Екатерина Иванова — студентка 3-го курса — и, как оказалось, сваркой владеет ничуть не хуже юношей. Как говорит Катя, эти печки, конечно, делали с особой теплотой. Сейчас в зоне СВО находится 7 выпускников Камско-Полянского филиала Нижнекамского многопрофильного колледжа. С ними постоянно поддерживается связь.

«Хотим сказать, чтобы побыстрее вернулись домой. Пришли с Победой, живыми и здоровыми. У нас 7 выпускников находятся в зоне СВО», — говорит девушка.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону