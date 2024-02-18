Бойцы СВО поблагодарили главу Апастовского района за БПЛА и мединструменты

Участники спецоперации поблагодарили главу Апастовского района РТ Айрата Зиганшина за доставленную шефскую помощь. Руководитель муниципального образования на этот раз сам сопровождал груз в зону СВО.

«Благодарим главу Апастовского района Зиганшина Айрата Габдулхаковича за постоянную и безвозмездную помощь в поставках гуманитарного груза, а именно —БПЛА, медикаментов и мединструментов, а также средств связи. Айрат Габдулхакович своей активной деятельностью помогает победить нам на поле боя. Спасибо от всего подразделения», — заявили бойцы.

Помимо доставки помощи, глава районапринял участие в открытии ряда объектов в городе Рубежном.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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