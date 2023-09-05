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Бойцы спецназа «Ахмат» опубликовали видео ударов по позициям «Азова»* в Кременском лесу
Кадрами нанесения артиллерийских ударов по позициям боевиков нацбата Вооруженных силу Украины (СВУ) «Азов»* в Кременском лесу поделились в своем телеграм-канале бойцы спецназа «Ахмат».
На записи хорошо видно, как аэроразведка спецназа обнаруживает активность противника на оборудованных в лесополосе позициях. После этого по азовцам наносятся удары артиллерии 80 танкового полка.
Напомним, на днях командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказывал, что противник перебросил на передовую свои элитные силы – батальоны «Айдар»* и «Азов»*. Позже он опубликовал видео с пленными боевиками ВСУ из одного из вышеупомянутых подразделений, захваченных российскими бойцами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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