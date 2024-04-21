Бойцы полка 1234 выразили благодарность татарстанцам за гумпомощь — видео

16-й по счету гуманитарный груз, направленный из Зеленодольского района бойцам СВО, прибыл на передовую. 20 апреля военнослужащие получили все необходимые вещи и личные посылки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в гумконвой вошли прицепы для автомобилей, питьевая вода, продукты питания, маскировочные сети, строительные материалы и многое другое.

Бойцы полка 1234 выразили огромную благодарность Республике Татарстан, жителям города Зеленодольска и всего Зеленодольского района.

«От всей души благодарим за оказываемую вами помощь! Спасибо всем» — сказали бойцы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в госпитали и зону СВО из Зеленодольска отправили партию гуманитарной помощи.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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