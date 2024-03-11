В госпитали и зону СВО из Зеленодольска отправили партию гуманитарной помощи

Из Зеленодольска в зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной поддержки. Данная отправка стала 15-й по счету.

«Поездка будет по пунктам: госпиталь, полк 1232, полк 96, батальон „Алга“. И еще заедут к нескольким ребятам, которые территориально расположены в ДНР», — рассказала волонтер группы «Своих не бросаем. Зеленодольск» Анна Дергунова.

В 96-й полк также отправили «Ниву» и мотоцикл.

Несколько дней назад волонтеры и сотрудники исполкома района доставили 2 «УАЗа» от предприятия, запчасти, сварочный аппарат и сети, а также необходимые медикаменты и бытовые предметы в госпиталь.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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