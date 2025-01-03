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Бойцы полка №1232 передали с СВО благодарность жителям Менделеевска за 5 тонн помощи
Бойцы 1-го батальона мотострелкового полка №1232 передали благодарность жителям Менделеевского района Татарстана и всем благотворителям за доставку пяти тонн помощи.
«Уважаемый Радмир Ильдарович (Радмир Беляев — глава Менделеевского района — прим. Т-и), жители города Менделеевска и Менделеевского района. Хочу вас от лица первого батальона полка №1232 поблагодарить за предоставленную нам гуманитарную помощь в виде стройматериалов. Также хочу поздравить всех жителей Менделеевского района с наступающим Новым годом. Победа будет за нами», — говорит боец на видео.
Пять тонн шефской помощи Менделеевск отправил бойцам в преддверии Нового года.
В эту партию помощи вошли подарочные новогодние наборы, обеды в реторт-пакетах, сухие супы, чаи, медикаменты, антидроновые одеяла, футболки собственного пошива, блиндажные свечи, грязевые шины, эвакуационные тележки.
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Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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