Бойцы полка №1232 передали с СВО благодарность жителям Менделеевска за 5 тонн помощи

Бойцы 1-го батальона мотострелкового полка №1232 передали благодарность жителям Менделеевского района Татарстана и всем благотворителям за доставку пяти тонн помощи.

«Уважаемый Радмир Ильдарович (Радмир Беляев — глава Менделеевского района — прим. Т-и), жители города Менделеевска и Менделеевского района. Хочу вас от лица первого батальона полка №1232 поблагодарить за предоставленную нам гуманитарную помощь в виде стройматериалов. Также хочу поздравить всех жителей Менделеевского района с наступающим Новым годом. Победа будет за нами», — говорит боец на видео.

Пять тонн шефской помощи Менделеевск отправил бойцам в преддверии Нового года.

В эту партию помощи вошли подарочные новогодние наборы, обеды в реторт-пакетах, сухие супы, чаи, медикаменты, антидроновые одеяла, футболки собственного пошива, блиндажные свечи, грязевые шины, эвакуационные тележки.

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